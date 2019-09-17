المصدر: يد روبوتية سريعة

تمكن علماء بمدرسة الفنون التطبيقية في لوزان من إجراء اختبار ناجح ليد روبوتية على أشخاص بترت أيديهم، فتمكنوا من تحسين القدرة على تحريك اليد والتقاط الأشياء. ووفقاً لموقع «ساينس ديلي»، جمعت التجربة التحكم في الإصبع مع التحكم الآلي.

قال أحد معدي الدراسة، العالم أودي بيلارد، الذي يقود مختبر نظم الخوارزميات وأنظمة التعلم: «عندما تحمل شيئاً في يدك، ويبدأ بالانزلاق، فإنه لديك بضع ميللي ثانية للتصرف والرد، هذه اليد الروبوتية المزودة بمجسات استشعار على طول الإصبع قادرة على الرد في غضون 400 ميللي ثانية، والتقاط الأشياء برد فعل سريع، والحفاظ على التوازن حتى قبل أن يتمكن الدماغ من إدراك حقيقة أن الشيء ينزلق».