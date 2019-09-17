في إطار تعاون مشترك بين شركة تكنولوجية وإحدى دور الأزياء، تُطرح في الأسواق قريباً حقيبة ظهر ذكية مع مجسات استشعار تعمل باللمس.

الحقيبة تتيح لمرتديها الوصول إلى هاتفه الذكي وتشغيله، وهي نتاج تعاون ما بين «بروجكت جاكارد» التابعة لشركة «غوغل» ودور الأزياء الفرنسية «إيف سان لوران».

يجري تشغيل الحقيبة عن طريق النقر على المجسات الموجودة على حزام الظهر في الحقيبة السوداء أو مسحها، لإصدار أوامر للهاتف الذكي، مثل خفض مستوى صوت الموسيقى أو تلقي رسالة نصية أو الاتصال بـ«خرائط غوغل».

تعمل الحقيبة بنظام «أندرويد» أو«آي أو إس» عبر تطبيق الهاتف المحمول.