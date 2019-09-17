نعيش في عالم أصبحت فيه منتجات الثورة الرقمية والذكاء الاصطناعي من ضرورات الحياة اليومية بعد أن أظهرت كفاءتها في تسهيل سبل العيش، وتلبية احتياجاتنا في شتى مجالات الحياة.

وبمعزل عن الجوانب السلبية لهذه المنتجات سواء على الخصوصية والحرية، والمخاوف المطروحة بشأن احتمال سيطرتها وتسييرها لحياة البشر، إلا أنها تكشف كل يوم عن إمكانات هائلة بمزايا عديدة، ترسم ملامح عالم آمن وصحي ومستدام وصديق للبيئة، وتصور إنسان المستقبل المندمج مع الآلة في تأدية مهامه وتلبية رغباته واحتياجاته ووصوله إلى أبعد النجوم.

عن تلك المزايا تكتب صفحة «عالم ذكي» اليوم، وتنشر أحدث المنتجات الصادرة حديثاً.