حبر قابل للبرمجة

تخيل لو أنك بدلاً من شراء حذائك المفضل بألوان مختلفة، يمكنك شراء زوج أحذية واحد، وتغيير لونه بما يناسب اختياراتك كل يوم، بل وإضافة أشكال «ألسنة لهب»، أو «خطوط حمار وحشي»، وذلك بفضل حبر جديد قابل للبرمجة.

يفيد موقع «إن غادجيت» أن الحبر الذي طوره معهد ماساشوستس للتكنولوجيا، «فوتوكروميليون»، قادر على تغيير لون وأنماط الأشياء عند تعرضه لضوء الأشعة ما فوق البنفسجية. يقوم المستخدمون برسم اللون والنمط الذي يريدون في برنامج يستخدم الأشعة ما فوق البنفسجية لتفعيل وإلغاء اللون المطلوب. وتستغرق العملية بالنسبة إلى تغيير لون الأحذية أو ألعاب السيارات ما بين 15 إلى 40 دقيقة. وهذه الألوان تدوم في الضوء الطبيعي. ووفقاً لمعد الورقة البحثية، يوهوا جين: «هذا النوع الخاص من الأصباغ يمكنه أن يقدم خيارات لا تحصى مخصصة وفقاً لذوق الزبائن، ما يحسن كفاءة التصنيع ويقلص النفايات الإجمالية».