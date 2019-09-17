آلة لكشف الأعمال الفنية

طور علماء في بريطانيا خوازرميات ذكية اصطناعية، تتيح دراسة صور الأشعة السينية المأخوذة للوحات رسامين مشهورين رسموا على جانبي لوحاتهم، عن طريق فصل المحتوى إلى صورتين، كل صورة تعود لجانب واحد فقط، ما سهل على الخبراء دراستها.

تنقل صحيفة «التلغراف» البريطانية عن الخبراء في «يونيفرستي كويلدج» في لندن قولهم: إن الصور التي كشفت عليها الآلة أعطت لمحة عن المخطط الأصلي، وكشفت أحياناً عن موضوع مختلف تماماً.

وكان تفكيك الصورة الظاهرة والمخفية عملية صعبة سابقاً في صور الأشعة السينية، الآن أصبح فرز الصور وفصل محتوى الأعمال الفنية بشكل دقيق ممكناً بفضل هذا البرنامج الرقمي.