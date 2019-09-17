الخوذة الكاميرا

ابتكر علماء خوذة دراجة نارية تمتاز بعنصر إضافي في السلامة والأمان، مع كاميرات أمامية وخلفية، تنقل الصور مباشرة للهاتف الذكي لراكب الدراجة.

يمكن استخدام خوذة «سيريبيلوم 1» لشركة بريكو الإيطالية، في تسجيل مقاطع فيديو خلال الركوب، فضلاً عن إقران الكاميرات بهاتف ذكي مثبت على مقود الدراجة، لتقديم رؤية خلفية متدفقة. ويطلق نظام الرادار، الذي يواجه الخلفية تنبيهاً إذا ما تم رصد سيارات مقبلة من الخلف، كما ترسل الخوذة تنبيهاً عبر رسائل نصية مع إحداثيات نظام التموضع العالمي «جي بي اس» في حال حدوث اصطدام. وتكمن الميزة البارزة للخوذة بقدرتها على التخزين الآلي لفيديو مدته دقيقتان، وذلك لوضعية راكب الدراجة في حال تعرضه لحادث. ويمكن استخدام الفيديو، إذا لزم الأمر لتحديد وإثبات المتسبب بالحادث.