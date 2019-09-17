عصارة برتقال مستدامة

تعتمد عصارة البرتقال «فيل ذا بيل» من ابتكار الأستديو الايطالي «كارلو راتي» أسلوب الإنتاج الدائري، حيث تقدم عصير البرتقال في أكواب بلاستيكية حيوية مصنوعة بالطباعة ثلاثية الأبعاد من فضلات قشر الليمون المعصور نفسه، وهي أكواب قابلة لإعادة التدوير.

ووفقاً لموقع إخباري، طورت الشركة التصميم لشركة «آني» للطاقة، بهدف استقدام التصميم الدائري لحياة البشر اليومية.

الآلة بطول 3 أمتار تقريباً، تتربع فوقها قبة دارية مليئة بـ1500 برتقالة. وعند الطلب ينزلق البرتقال في العصارة، حيث يجري تقطيعه إلى نصفين وعصره، فتتجمع فضلات قشر البرتقال في مستوعب أسفل الآلة، حيث يجري تجفيفها وطحنها لصنع «غبار برتقالي» يجري مزجه مع بوليمر «حمض اللاكتيك» لتشكيل مادة بلاستيكية حيوية، بعدها يتم تسخين المادة وصهرها لتشكيل خيوط يتم وضعها في طابعة ثلاثية الأبعاد في الآلة لصنع أكواب يمكن إعادة تدويرها بعد الاستخدام لاستكمال التصميم الدائري.