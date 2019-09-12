غوغل تدفع مليار يورو لتسوية تحقيق ضريبي في فرنسا

المصدر: د ب ا

قالت السلطات الفرنسية وشركة غوغل الأمريكية اليوم الخميس إن عملاق البحث على الانترنت سيدفع نحو مليار يورو (1.1 مليار دولار) في شكل غرامات وضرائب من أجل إنهاء تحقيق بشأن الضرائب مستمر منذ سنوات في فرنسا.

وقالت غوغل إنها ستدفع 465 مليون يورو كضرائب إضافية، بينما أعلن مدعون ماليون في فرنسا أن الشركة، ومقرها الولايات المتحدة ستدفع أيضا 500 مليون يورو في شكل غرامات.

وكان محققون فرنسيون في مجال الضرائب قد خلصوا إلى أن غوغل لم تلتزم بتعهداتها الضريبية، عبر عدم إبلاغ السلطات عن النشاط على الأراضي الفرنسية. ويوجد الفرع الأوروبي الرئيسي لغوغل في أيرلندا.

وتعد الغرامة التي يتحملها فرعا غوغل في فرنسا وأيرلندا نتيجة لتسوية تم التوصل إليها، وكانت فرنسا قد أطلقت في البداية تحقيقاتها في عام 2015.