غوغل تطلق أفضل هاتف ذكي في العالم .. هذه مواصفاته

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت تقارير صحفية أول فيديو مسرب لهاتف "غوغل بيكسل 4"، قبل أيام من إطلاقه. ونشر موقع "تيك رادا" التقني المتخصص مقطع الفيديو الترويجي المسرب لهاتف "بيكسل 4"، والذي تعد "غوغل" أن يكون أفضل هاتف ذكي في العالم، خاصة فيما يتعلق بتقنيات الكاميرا.

ويظهر في مقطع الفيديو المسرب، أن الهاتف سيأتي بكاميرات خلفية ثلاثية تأتي على شكل مربع بجانب فلاش من نوع "LED".

ويكشف التسريب أن هاتف "بيكسل 4" يتضمن ميزة لا يستطيع أي هاتف ذكي آخر القيام بها، ألا وهي أن الكاميرات الخاصة بالهاتف يمكنها التقاط صور لـ"النجوم".

كما حسنت "غوغل" بصورة كبيرة من أداء الإضاءة المنخفضة لنظم الكاميرا الخاصة بـ"بيكسل 4"، حيث تم إضافة "التصوير الفلكي" لتصوير النجوم والفضاء.

وأشارت إلى أن وضعية "بيكسل نايت سايت" يمكنها التقاط صور بسرعة تتراوح من ثانيتين إلى 6 ثوانٍ فقط، بحيث يمكنها التقاط صور واضحة لـ"درب التبانة"، والتقاط صور للسماء في الظلام من دون الحاجة إلى أي أدوات إضافية أو ملحقات خارجية.

كما يظهر في الإعلان الترويجي أن هاتف "بيكسل 4"، سيعتمد على الجيل الجديد من مساعد "غوغل" الذكي فائق السرعة، بحيث أصبح أسرع بعشر مرات من قبل.

وأكد تقرير نشر اليوم على أن الهاتف يأتي بشاشة أصغر حجماً من الإصدار الحالي Pixel 3 XL الذي يتميز بشاشة 6.3 إنش، حيث ينطلق الإصدار الجديد بحجم شاشة 6.23 إنش، وفقا لعالم التقنية.

كما تتميز الشاشة في هاتف Google Pixel 4 XL بدقة عرض 1440 في 3040 بيكسل، مع أبعاد 19:9، ويأتي الهاتف برقاقة معالج Snapdragon 855 لذا لن يضم الهاتف معالج Snapdragon 855 Plus.

ومن المتوقع أن يتميز الهاتف بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 64 أو 128 جيجا بايت، كما يأتي الهاتف بتحسينات في إعدادات الكاميرة مع مستشعر رئيسي بدقة 12 ميجا بيكسل، ومستشعر 16 ميجا بيكسل مع عدسات telephoto، وأيضاً عدسات بزوايا عرض واسعة. وفي مواصفات البطارية أشار التقرير إلى أن هاتف Pixel 4 XL يأتي بقدرة بطارية 3700 mAh .

بينما يأتي الإصدار الأصغر بقدرة بطارية 2800 mAh، أيضاً وفقاً لتسريبات ايفان بلاس تخطط غوغل للإعلان الرسمي عن الهاتف في 15 من أكتوبر.