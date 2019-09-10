«فونغلاس» لحماية الخصوصية

طور المصمم سيوك ميونغ كانغ، غطاء حماية للهواتف الذكية والشاشات يدعى «فونغلاس»، يتميز كذلك بأنه يمنح الهاتف الوقاية من الخدوش والكسور، ويقدم الخصوصية للمستخدم. نظراً لتصميمه الذي يرتكز على استعمال الزجاج المستقطب، يمنع «فونغلاس» استراق النظر إلى شاشة المستخدم ويمنحه الخصوصية، وذلك بفضل زاوية الرؤية الضيقة للزجاج الذي يحجب الرؤية الجانية. و

مع ذلك، فإن للمستخدم استعمال شاشة لمس الهاتف بدقة متناهية، ولا يؤثر في وضوح الكاميرا الأمامية، أو خاصية التعرف إلى الوجه. ويحجب الزجاج المستقطب اللون الأزرق، بما يوفر وضوحاً في الرؤية، ويمنع التأثيرات المؤذية.