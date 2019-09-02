خطة صينية لتعزيز الذكاء الاصطناعي

المصدر: شانغهاي - شينخوا

أصدرت بلدية شانغهاي خطة عمل مدتها ثلاث سنوات لتعزيز تطوير صناعة الذكاء الاصطناعي، سعياً لبناء نفسها في مقدمة الذكاء الاصطناعي بحلول 2021.

ووفقاً للخطة التي تم الكشف عنها في الحفل الختامي للمؤتمر العالمي للذكاء الاصطناعي لعام 2019، ستدعم شانغهاي مشاريع الذكاء الاصطناعي بنسبة 30% من استثماراتها، حيث سيتم تحديد مبلغ دعم لكل مشروع بمقدار 20 مليون يوان (2.8 مليون دولار).

كما تم إنشاء صندوق استثماري لصناعة الذكاء الاصطناعي في شانغهاي، مع حجم مستهدف أولي قدره 10 مليارات يوان، لتقديم الدعم المالي لمشروعات الذكاء الاصطناعي المستقبلية بالمدينة. وتم توقيع إجمالي 33 مشروعاً للذكاء الاصطناعي، بما فيها مركز ابتكار الذكاء الاصطناعي لـ«آي بي أم» ومقر ابتكار الذكاء الاصطناعي العالمي لـ«كوانغ تشي»، في حفل اختتام المؤتمر العالمي للذكاء الاصطناعي. وسيتم إنشاء مركز الابتكار لتكنولوجيا اتصالات الجيل الخامس لشركة هواوي في منطقة بودونغ.