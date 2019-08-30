ناقلة نفط صينية ذكية تدير نفسها ذاتياً

المصدر: بكين - شينخوا

انتهت شركة الصين لصناعة بناء السفن «داليان» من تدشين ناقلة نفط ذكية تدعى «نيو فيجن» في مدينة داليان الساحلية بمقاطعة لياونينغ بشمال شرقي الصين.

ويمكن النظام الذكي ناقلة «نيو فيجن» من تحقيق الملاحة التلقائية المساعدة والإدارة الذكية للبضائع السائلة والإدارة المتكاملة لكفاءة الطاقة وتشغيل المعدات وصيانتها والقيام بالاتصالات بين السفينة والساحل.وذكرت الشركة أن الناقلة الذكية الجديدة هي الثانية من نوعها في العالم وصنعتها شركة «داليان» المحدودة لصناعة بناء السفن بعد ناقلة «نيو جيرني» التي تم تسليمها يوم 22 يونيو الماضي.

ويبلغ طول ناقلة «نيو فيجن» 330 متراً وعرضها 60 متراً. ويصل الحد الأقصى للغاطس الذي يحدد أدنى حد لعمق المياه الذي يمكن للسفينة التنقل فيه بسلامة إلى 21.5 متراً وتبلغ سرعتها المصممة 15.7 ميلاً بحرياً في الساعة.

واجتازت الناقلة أيضاً الاختبار الذي تم فيه التحقق من نظام صنع القرار المساعد في تجنب الاصطدام في المياه المفتوحة.

وتلقت مجموعة «داليان» المحدودة لصناعة بناء السفن 26 طلباً لصنع سفن كبيرة الحجم وتم تسليم 25 منها. ومن المتوقع أن يـــتم تسليم ناقلة نفط خام كبيرة للغاية قيد البناء في شهر نوفمبر المقبل.