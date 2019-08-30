تعاون بين جامعة عمانية و«هواوي» في مجال تقنيات الاتصالات

المصدر: مسقط - شينخوا

وقعت جامعة السلطان قابوس العمانية ممثلة في كلية الهندسة، وشركة «هواوي عمان» اتفاقية برنامج تعاون بهدف نقل تقنيات المعلومات والاتصالات من خلال برنامج أكاديمية هواوي للمعلومات والشبكات المعتمدة التدريبي الذي تقدمه «هواوي».

وقع الاتفاقية نيابة عن الجامعة، نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية وخدمة المجتمع، الدكتور عامر الرواس، فيما وقع نيابة عن «هواوي عمان» رئيسها التنفيذي تشن بينغ، بحضور عميد كلية الهندسة بالجامعة الدكتور حاج بوردوسن.

وسوف توفر «هواوي» خدمة تدريب للمدربين المحترفين في الجامعة، من خلال توفير أداة المحاكاة المستخدمة في التدريب لشهادة هواوي، ودعم بناء معدات مختبر أكاديمية تكنولوجيا المعلومات. وستوفر كلية الهندسة الفصول الدراسية وغيرها من المرافق التعليمية لاستيعاب معدات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من هواوي.