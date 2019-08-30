«فيسبوك» تتخلى عن شعار «مجاني وسيظل»

المصدر: نيويورك - وكالات

أجرت شركة «فيسبوك» تغييراً على شعار صفتحها الرئيسية لتشجيع الناس على الاشتراك، وكان الشعار السابق يشير إلى عبارة «مجاني وسيظل دائماً مجانياً»، لكن الشعار الجديد يشير إلى عبارة «إنه سريع وسهل».

ويُعد هذا التغيير الأول من نوعه خروجاً عن خطاب «فيسبوك» المألوف، إذ تؤكد الشركة منذ عام 2008 أنها مجانية.

وأشار موقع «بيزنس إنسايدر» إلى أن قسم الأشياء التي يجب معرفتها على «فيسبوك» يحتوي على بند إخلاء مسؤولية يقول ما نصه: «لا نضمن أن المنصة ستكون مجانية دائمًا».

ووفقاً للموقع، فإن التغيير الذي أجرته الشركة قد حدث في الفترة ما بين 6 و7 أغسطس. ويأتي التغيير في ظل عدم وجود إعلان رسمي من الشركة، التي استفادت لفترة طويلة من الكم الهائل من البيانات التي تم جمعها. عبر إعادة بيعها للشركات، من أجل المساعدة في توجيه المنتجات والتسويق إلى جماهير معينة وبيع الإعلانات المستهدفة.

وقال خبير القانون الرقمي، خوسيه أنطونيو كاستيلو: «قد يكون للتغيير علاقة بتوجيه أصدره البرلمان الأوروبي يعترف بالبيانات الشخصية شكلاً من أشكال الدفع».