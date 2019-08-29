«جوجل» تنقل إنتاج الهواتف الذكية خارج الصين.. و«آبل» تقيل موظفين بسبب «سيري»

المصدر: نيويورك - وكالات

ذكرت صحيفة «ذا نيكي بيزنس ديلي» أن شركة «جوجل» تنقل إنتاج هاتفها الذكي «بكسل» من الصين إلى فيتنام، تزامناً مع التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وقالت إن «جوجل» التابعة لـ«ألفابت» تنقل تلك الأعمال من الصين منذ بداية العام، حيث إنها تبني سلاسل توريد رخيصة في جنوب شرق آسيا.

وأضافت أن الشركة تخطط لنقل معظم إنتاج الهارد ووير خارج الصين، بما في ذلك هاتف «بكسل»، بالإضافة إلى إنتاج أجهزة المتحدث الذكي «جوجل هووم».

وتستهدف «جوجل» في العام الجاري نقل نحو 8 ملايين إلى 10 ملايين جهاز ذكي، وهو ضعف مستويات العام الماضي.

وأكدت الصحيفة أن ذلك يجعل من فيتنام جزءاً رئيسياً من حملة «جوجل» للنمو في سوق الهواتف الذكية.

كما أكد التقرير أن «جوجل» ستنقل بعض منتجات هاتف «بكسل 3إيه» إلى فيتنام قبل نهاية العام الجاري. أما فيما يتعلق بإنتاج المتحدث الذكي، فجزء منه سيتم نقله إلى تايلاند، أما المنتجات الجديدة والإنتاج الداخلي للهارد ووير سيبقى كما هو في الصين.

ومن جانب أخر، فصلت «آبل» أكثر من 300 موظف كانت متعاقدة معهم من الخارج في أيرلندا، وكان منوطاً بهم الاستماع إلى تسجيلات «سيري» كجزء من برنامج مراقبة جودة، بحسب صحيفة «الجارديان».

ويأتي ذلك عقب تقارير انتشرت الشهر الماضي أفادت بأن هؤلاء الموظفين استمعوا في كثير من الأحيان إلى معلومات حساسة خاصة بالمستخدمين مثل المعلومات الطبية، وبعد تعليق عمل البرنامج مؤقتاً، قررت الشركة إيقاف البرنامج.