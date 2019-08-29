منع كمبيوتر «أبل» على طائرات كانتاس

المصدر: سيدني- د ب أ

أعلنت شركة الطيران الأسترالية «كانتاس أيروايز» منع وضع أجهزة الكمبيوتر المحمولة «ماك بوك برو»، التي تنتجها شركة «أبل» مع الحقائب على متن طائراتها، بسبب الخوف من احتمال اشتعال النار في بطاريات هذه الأجهزة بصورة عارضة.

وذكرت الشركة أن أي راكب معه كمبيوتر محمول «ماك بوك برو» لن يضعه مع الحقائب وسيحمله معه في قمرة الطائرة مع منع تشغيله طوال الرحلة، مشيرة، إلى أن القرار دخل حيز التطبيق اعتباراً من الثلاثاء الماضي.

وأشارت وكالة «بلومبرج» للأنباء إلى أن شركة الطيران الأسترالية المنافسة «فيرجن أستراليا هولدنجز» بدأت يوم 26 أغسطس الجاري منع وضع جميع أجهزة الكمبيوتر المحمول من إنتاج «أبل»، مضيفة أن الشركتين الأستراليتين انضمتا إلى قائمة متزايدة من شركات الطيران.