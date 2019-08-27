غوغل تجهز مفاجأة مدوية بعد أيام قليلة

المصدر: وكالات

كشفت تقارير إخبارية أن شركة "غوغل" الأمريكية تجهز مفاجأة مدوية خلال الأيام القليلة المقبلة، تخص نظام تشغيلها "أندرويد".

وأشار موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص إلى أن غوغل قررت أن تطرح نظام تشغيل جديد سيحمل اسم "أندرويد 10".

وتعد تلك هي المرة الأولى التي تتخلى فيها الشركة الأمريكية عن إطلاق اسم "حلوى" على أي إصدار لأندرويد.

وأشارت التقارير إلى أن نظام التشغيل الجديد "أندرويد 10" سيكون متاحا بدءا من يوم 3 سبتمبر المقبل.

كما أنه سيكون محصورا في تلك الفترة على هواتف وحواسيب "بيكسل" الخاصة بغوغل، سواء الإصدارات القديمة، أو الإصدارات الأحدث مثل "بيكسل 3 أيه" أو "بيكسل 3 إيه إكس إل".

ولم تكشف التقارير حتى الآن، الإمكانيات التي سيتمتع بها "أندرويد 10" الجديد، ولكن اكتفت بالقول إنه سيكون بمثابة "مفاجأة مدوية" لكل عشاق هواتف "أندرويد".