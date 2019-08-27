الصين تضاعف حجم شحنات السماعات الذكية

المصدر: بكين - شينخوا

ضاعفت الصين حجم شحنات السماعات الذكية إلى 12.6 مليون وحدة في الفترة ما بين أبريل ويونيو، بما يزيد مرتين وأكثر على السوق الأمريكي الذي بلغ 6.1 ملايين وحدة، وفقاً لتقرير شركة «كاناليس» للتكنولوجيا.

ونما سوق السماعات الذكية العالمي بنسبة 55.4% في الربع الثاني 2019، ليصل إلى 26.1 مليون وحدة. وحافظت «أمازون» على مركز القيادة في العالم، بينما حلت «بايدو» محل «جوجل» لتصبح رقم 2 في سوق السماعات الذكية، وفقاً للتقرير.

وشهدت شركة «بايدو» نمواً في شحنات السماعات الذكية، بنسبة حوالي 3700%، لتصل إلى 4.5 ملايين وحدة في الربع الثاني من 2019. ويواجه الموردون تحديات تدور حول الاتجاه إلى أجهزة أكثر تعقيداً على المدى القصير، حيث يتطلع معظم الموردين إلى دمج شاشات العرض، وفقاً للتقرير.