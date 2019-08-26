مؤسس «هواوي»: سنسيطر على العالم تكنولوجياً .. ومعركتنا «حياة أو موت»

المصدر: بكين-رويترز

أكد رين زينغفاي، المؤسس والمدير التنفيذي لشركة «هواوي» الصينية أن مجموعته سوف تتغلب على المصاعب الحالية، متعهداً بالسيطرة على العالم تكنولوجياً.

وقال زينغفاي، البالغ 74 عاماً، في رسالة إلى الموظفين، إن عليهم أن يبدأوا مرحلة شبيهة بالمعركة حتى يتجاوزوا الأزمة الحالية.وتواجه الشركة الصينية عقبات جمة، بسبب الإجراءات التي تفرضها الولايات المتحدة ودول غربية عليها، إثر مخاوف مرتبطة بالأمن القومي واحتمال تسخير أجهزة «هواوي» وشبكات الجيل الخامس في التجسس لصالح بكين، وهو ما جعل الحكومة البريطانية تتجه إلى حظر الاعتماد على معدات الشركة في إقامة شبكة الجيل الخامس.

وأكد المدير التنفيذي أن الشركة تواجه «معركة حياة أو موت»، لذلك يتوجب على الموظفين أن يتعاملوا مع المسألة بقدر كبير من الحزم.

وأوردت الرسالة أن المدير التنفيذي أشار إلى نتائج إيجابية حققتها الشركة خلال النصف الأول من العام. وأكد زينغفاي ضرورة رفع استثمارات الشركة في مجالات عدة مثل إنتاج بعض المعدات، بهدف ضخ دماء جديدة في هواوي، التي تواجه قيوداً كبرى في الولايات المتحدة. وقال: «حين نتمكن من اجتياز أكثر لحظة حرجة في التاريخ، سيكون ثمة جيل جديد قد ولد.. فما الذي سيفعله؟ سيسيطر على العالم تكنولوجياً».

من ناحية أخرى، كشف لو واي، كبير مهندسي الكاميرات في هواوي النقاب عن تقنية جديدة ومبتكرة تدمج العالم الافتراضي مع نظيره الواقعي. وقال إن التقنية الجديدة توفر لمستخدمي هواتف «هواوي» الذكية تجربة تفاعلية جديدة كلياً وتجربة بصرية لا مثيل لها من خلال بناء جسر وصل بين المستخدمين والمكان والبيانات عبر خاصية الحوسبة المكانية.

ولعب لوه واي، دوراً هاماً في مسيرة «هواوي» الثورية في تطوير تقنيات كاميرا الهواتف الذكية بدءاً من الجيل الأول للكاميرات المزدوجة وحتى أحدث طراز في سلسلة P30 Pro. ويعتقد لو واي أنه وبفضل تطوير تقنيات الكاميرا، تطورت قدرات الهواتف الذكية في استشعار العالم المحيط.

وتشتمل التقنية الجديدة على إمكانات مثل الخريطة الثلاثية الأبعاد ذات الدقة الفائقة، والحوسبة المكانية والقدرة المحسنة الأفضل على فهم السيناريوهات المختلفة وأسلوب العرض الواقعي للغاية. وستساعد هذه التقنية إلى جانب تقنية الجيل الخامس التي تستفيد من ميزات السحابة في بناء عالم افتراضي متكامل مع الواقع لتوفير خدمة قيّمة وجديدة.

وتمتاز التقنية الجديدة بخاصية الحوسبة المكانية الشاملة لكافة السيناريوهات، والتي تمكّن الهاتف الذكي من تحديد موقعه بدقة السنتيمتر واستشعار اتجاهه بهامش خطأ يساوي درجة واحدة. وتتيح معلومات الموقع والتوجيه الدقيقة للغاية إمكانية دمج العالم الواقعي بنظيره الافتراضي بسلاسة تامة.