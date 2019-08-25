«أمازون» تبيع 4000 منتج محظور

المصدر: نيويورك- وكالات

كشفت صحيفة وول ستريت جورنال، أن شركة أمازون تبيع الآلاف من المنتجات التي يوجد خطأ في تسميتها، أو حُظرت، أو أُعلن أنها غير آمنة من قِبل الوكالات الفيدرالية الأمريكية، ولفت تحقيق نشرته الصحيفة إلى أن 4152 عنصراً يناسب تلك المعايير كانت متاحة للشراء بحرية على واجهة متجر أمازون.

وذكرت الصحيفة، أن قائمة المنتجات التي هناك خطأ في تسميتها، أو الممنوعة، أو غير الآمنة، مما عثرت عليها كانت «مروعة»، بما في ذلك منتجات تحمل ترخيص إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية FDA مع أن الإدارة لم تفحصها مطلقاً.

وقالت الصحيفة، إن العديد من المنتجات التي عُثر عليها تحتوي على علامة (اختيار أمازون) الخاصة بالشركة، وهو أمر يجب ألا يُوثق به تلقائياً، ولعل الأسوأ من ذلك، وفقاً للصحيفة، هو أنها وجدت 157 عنصراً تبيعها أمازون مع أنها تذكر صراحة أنها محظورة.