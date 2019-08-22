معرض متنقل لدعم التحوّل الرقمي في الأعمال بالإمارات

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «إم.دي.إس إيه.بي»، الشريك الذهبي لشركة ساب عن إطلاق مبادرة «تجارب متنقّلة»، المعرض الترويجي الذي يقدم لمحة وافية عن دور التحول الرقمي في تعزيز كفاءة وإنتاجية الأعمال.

ومن خلال التنقل بين مواقع العملاء في الإمارات وسلطنة عمان حتى سبتمبر المقبل، سيزود معرض «تجارب متنقلة» العملاء بخبرات عملية موثوقة ومخصصة عن الدور الذي يمكن لتقنيات «ساب» أن تلعبه في تطوير أعمالهم عبر تنظيم عروض تقديمية وافية حولها.

وفي الوقت الذي تعمل فيه مؤسسات القطاعين العام والخاصة في دولة الإمارات على توظيف استثمارات هائلة لإنجاز عمليات التحول الرقمي، مع التركيز على توسيع نطاق اعتماد الحلول القائمة على الحوسبة السحابية؛ فمن المتوقع أن يشهد قطاع تكنولوجيا المعلومات بدولة الإمارات نمواً ملحوظاً بنسبة 20% من 5.5 مليارات دولار عام 2018 إلى 6.6 مليارات دولار بحلول 2021 بحسب دراسة بحثية صادرة عن «بي إم آي للأبحاث».

تجارب متنقلة

وسيتم تقديم معرض «تجارب متنقلة»، الذي تم تصميمه خصيصاً لمواكبة احتياجات العملاء، داخل شاحنة من طراز «بيجو بوكس» والتي تم تزويدها بمقاعد مريحة وشاشات متطورة لتقديم العروض التقديمية الخاصة بحلول «منصة وتقنيات ساب» المختلفة مثل «مجلس الإدارة الرقمي»، ونظام التطبيق التحليلي عالي الأداء، وتحليلات السحابة الإلكترونية، وأنظمة إدارة الربحية والأداء من «ساب».

وستتوجه شاحنة معرض «تجارب متنقلة» إلى مواقع العملاء ليقوم فريق عملها بتعريفهم حول حلول «منصة وتقنيات ساب»، وجميع المزايا المتعلقة بها. وستكون المركبة مزودة بنظام تبريد ومنطقة خاصة لحفظ المرطبات لتوفير أقصى مستويات الراحة للعملاء أثناء حضورهم للعروض التقديمية.