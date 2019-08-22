«آبل» تتيح بطاقتها الائتمانية «آبل كارد» لعملائها في أمريكا

المصدر: نيويورك - الوكالات

أعلنت «آبل» أن بطاقتها الائتمانية «آبل كارد» - وهي مشروع مشترك مع «جولدمان ساكس» أصبحت متاحة لكافة عملائها في أمريكا.وكانت «آبل كارد» متاحة في السابق لعدد محدود من العملاء تمت دعوتهم للتقدم بطلب للحصول على البطاقة في وقت مبكر من مرحلة «المعاينة».

وحالياً بإمكان مستخدمي «آيفون» التقدم بطلب للحصول على البطاقة من تطبيق «والت» في دقائق واستخدامها عبر «آبل باي» في المتاجر والتطبيقات وعلى المواقع الإلكترونية».

ولا يتطلب إصدار البطاقة رسوم ولكن العملاء الذين لا يدفعون رصيدهم بالكامل يخضعون لمعدل فائدة سنوي بين 12.9% إلى 23.9% .

ويعيد برنامج المكافآت نسبة من كل عملية شراء نقداً على «آبل كارد» للعملاء يومياً.