29 % تراجع الهجمات الإلكترونية في الإمارات

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

انخفض عدد الهجمات التي استهدفت المواقع الإلكترونية في الإمارات بنسبة 28.6% خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، بحسب بيانات أعلنتها هيئة تنظيم الاتصالات، حيث تراجع عدد الهجمات إلى 190 هجمة، في مقابل 266 هجمة خلال الفترة نفسها من 2018، وذلك بفضل جهود الفريق الوطني للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي التابع للهيئة.

وأظهرت البيانات أن 89 هجمة كانت آثارها شديدة أو حادة، و66 هجمة متوسطة، و33 هجمة ضعيفة، وكانت أخطر البرامج الخبيثة هي إشعار متقدم عن برمجيات الفدية الخبيثة وإشعار متقدم عن أخطاء في إعدادات بعض الأنظمة الداخلية تسمح بتسريب المعلومات.

وخلال يوليو الماضي وصل عدد الهجمات إلى 39 هجمة في مقابل 36 خلال يوليو 2018، بارتفاع 8.3%. وذكرت البيانات أن إحصاءات تقييم كشف الثغرات واختبار الاختراق بلغت 52، منها نحو 25 فحص ثغرات، و27 اختبار اختراق.