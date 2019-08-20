«مايكروسوفت» الأغلى في القيمة السوقية بـ 1.04 تريليون دولار

المصدر: دبي - أشرف رفيق

رصدت صحيفة «يو إس إيه توداي» أغلى 10 شركات تقنية عالمية من حيث القيمة السوقية، واحتلت مايكروسوفت المركز الأول بقيمة سوقية 1.04 تريليون دولار. وسيطرت الشركات الأمريكية على القائمة، بينما احتلت شركات آسيوية أربعة مراكز بين أغلى 10 شركات في العالم.

وجاءت «آبل» في المركز الثاني بقيمة سوقية 931 مليار دولار، ثم «أمازون» ثالثة 888 مليار دولار، وفي المركز الرابع «ألفابيت» بقيمة 818 مليار دولار، فيما احتلت «فيسبوك» الترتيب الخامس بقيمة 525 مليار دولار.

وجاءت «علي بابا» الصينية سادسة بقيمة 449 مليار دولار، ثم «تينسنت» القابضة الصينية في الترتيب السابع بقيمة 400 مليار دولار، واحتلت «سامسونغ» المركز الثامن بقيمة 243 مليار دولار، ثم «تايوان لتصنيع أشباه الموصلات» في المركز التاسع بقيمة 214 مليار دولار، وأخيراً «إنتل» الترتيب العاشر بقيمة 206 مليارات دولار.