واشنطن تؤجل الحظر على هواوي لمدة 90 يوماً

المصدر: البيان الإلكتروني

وأعلن على شبكة "فوكس بزنس" الأمريكية "أمام شركات الاتصالات الأمريكية 90 يوما، فبعض الشركات الريفية معتمدة على هواوي .. سنمنحها فترة أطول للتعود على وقف التعامل" مع الشركة الصينية.

وقال إن المهلة النهائية الجديدة لتطبيق الحظر هي 19 نوفمبر بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

والحظر هو جزء من جهود شاملة تقوم بها إدارة الرئيس دونالد ترامب لتقييد نشاطات هواوي التي يقول مسؤولون انها ترتبط بعلاقات مع الاستخبارات الصينية مما يجعلها تشكّل تهديدا.