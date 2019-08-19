قراصنة يتجسسون على مستخدمين بالإصغاء للنقر على لوحات المفاتيح

المصدر: سان فرانسيسكو - د ب أ

توصل فريق من الباحثين متخصص في مجال أمن المعلومات إلى أنه أصبح بإمكان قراصنة الإنترنت الآن التجسس على المعلومات الشخصية للمستخدم بطريقة أكثر حرفية، ألا وهي التنصت على أصوات النقر على لوحات المفاتيح من خلال ميكروفونات الهواتف المحمولة المجاورة.

وذكر فريق الباحثين في معهد «داروين ديسون» لتكنولوجيا المعلومات في جامعة «سوثرن ميثوديست» أنه أصبح من الممكن التقاط الموجات الصوتية التي تنبعث من النقر على لوحات المفاتيح عبر أجهزة الهواتف المحمولة، ثم معالجة هذه الموجات بطريقة خاصة وفك شفراتها بحيث يمكن التعرف على فحوى ما يكتبه المستخدم على الكمبيوتر الخاص به.

وأفاد الموقع الإلكتروني «فيز دوت أورج» بأن الباحثين استطاعوا فك شفرات معظم ما يتم كتابته على جهاز كمبيوتر بواسطة لوحة مفاتيح تقليدية.