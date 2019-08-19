خاصية في «غوغل كروم» تكشف اختراقات كبيرة

المصدر: أبوظبي - سكاي نيوز

أكدت شركة «غوغل» أن الخاصية الجديدة «Password checkup» والتي أطلقتها في فبراير الماضي عبر تطبيق «غوغل كروم»، قد كشفت عن اختراقات كبيرة يتعرض لها المستخدمون.

وتتلخص مهمة هذه الخاصية في إجراء عملية فحص دقيقة من أجل معرفة ما إذا كانت حسابات المستخدمين قد اخْتُرقت أما لا، حيث يمكن للمستخدمين أن يقوموا بتنزيل «Password checkup»، وتتولى هذه الخدمة فحص قاعدة بيانات تضم 4 ملايين من كلمات المرور، التي تعرضت للاختراق. وبعد إنجاز عملية الفحص، توضح هذه الخدمة ما إذا كانت كلمتك المرورية من بين الكلمات، التي تعرضت للاختراق.

وبحسب البيانات التي أعلنت عنها «غوغل»، فإن 650 ألف شخص قاموا بتحميل هذه الخدمة، وتبين عند الفحص أن 316 ألفاً منها ليست آمنة بشكل كاف، أما نسبة الحسابات المخترقة فهي 1.25%. وتضم هذه الحسابات غير الآمنة أو المخترقة حسابات تابعة لمؤسسات مالية أو حكومية.