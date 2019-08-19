2.6 مليار دولار قطاع الأجهزة القابلة للارتداء 2023

المصدر: دبي - البيان

كشفت شركة «إنفور» المتخصصة في تطوير برمجيات الأعمال السحابية للشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة حول العالم، أن حجم قطاع الأجهزة القابلة للارتداء سوف يبلغ 2.6 مليار دولار بحلول 2023.

وتحدثت الشركة في تقرير لها عن الفوائد التي يمكن لشركات التصنيع تحقيقها من التقنيات القابلة للارتداء، وذلك في ظل تزايد توجه شركات التصنيع نحو تلك التقنيات، حيث يتوقع نمو قطاع الأجهزة الصناعية القابلة للارتداء من 1.5 مليار دولار في 2017 إلى 2.6 مليار دولار بحلول 2023 بنمو نسبته 73%.

واستعرضت إنفور تسعة أمثلة للفوائد الكبيرة الناجمة عن توظيف تلك التقنيات، وقالت إن حلول تخطيط موارد المؤسسات تتضمن غالباً منصات عمل ترتكز على نوعية الأدوار التي يؤديها الموظفون، بحيث تساعدهم على متابعة أهم مؤشرات الأداء والمسؤوليات القائمة لديهم، مثل الحفاظ على مستويات آمنة من المخزون. وفي هذه الحالة، تعد ميزة الدخول عن بعد عن طريق الأجهزة النقالة أو الهواتف ضرورة أساسية.

وأضافت أن كبار مديري وحدات الأعمال يرغبون في البقاء على اتصال دائم طوال الوقت لأجل تلقي مؤشرات عن الأوضاع الراهنة في الزمن الحقيقي، سيما عند تشغيل ثلاث ورديات في المصنع أو توزع العمليات فيه على نطاق عالمي ضمن مناطق زمنية مختلفة، حيث أصبحت بوابات الدخول عن بعد ضرورية بشكل متزايد للموظفين وشركاء العمل.

وقال جوناثان وود، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى إنفور: «إن مواكبة التوجهات التقنية تعد أمراً مهماً في المشهد الصناعي الذي يشهد تحولات متسارعة اليوم».