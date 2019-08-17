تحذير من زيادة استخدام «الهندسة الاجتماعية» في الهجمات السيبرانية

المصدر: دبي - البيان

كشف تقرير «استقصاء التهديدات» الصادر عن مايم كاست المتخصصة في أمن البيانات والبريد الإلكتروني، عن أنه تم رفض 67 ملياراً من أصل رسالة إلكترونية في الفترة بين أبريل ويونيو 2019 بسبب عرض تقنيات خبيثة للغاية.

وأشار التقرير إلى أنه لوحظ ارتفاع ملموس في هجمات انتحال الشخصية، التي استخدمت فيها الأساليب الأساسية المعروفة للهندسة الاجتماعية، لاستهداف الأفراد بغرض تحقيق مكاسب مادية سهلة وسرعة. ومن المثير للاهتمام أن التقرير ذكر أن المهاجمين أصبحوا يغيرون أسلوب تعاملهم مع الضحية المستهدفة بحيث يبدأون بالبريد الإلكتروني أولاً ثم ينتقلون إلى الرسائل النصية القصيرة التي تعتبر وسيلة اتصال أقل أماناً.

ومن ناحية أخرى، استخدمت مجموعة متزايدة من الهجمات المركّزة والمعقدة باستخدام التعتيم والطبقات وحزم البرمجيات الخبيثة.