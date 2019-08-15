هذا ما تفكر به هواوي للعام 2030

المصدر: وكالات

رغم المشاكل التي تلاحق عملاق التكنولوجيا الصينية هواوي بسبب تكنولوجيا G5 أو شبكات الجيل الخامس التي لا يزال يفصلها عن التداول عام أو عامان، بدأت الشركة تتطلع إلى بناء الجيل القادم من شبكة الإنترنت.

يقول موقع "ذا لوجيك" المتخصص، إن هواوي تجري بحوثا حول شبكات الجيل السادس G6 في مركزها للبحث والتطوير في أوتاوا بكندا.

ورغم ما تمثله هذه الخطوة من نزوع مستقبلي لدى الشركة، لا يتوقع أن تتحول تكنولوجيا الجيل السادس إلى واقع ملموس حتى العام 2030، حسب الموقع.

وكانت الحكومة الأمريكية قد أدرجت شركة هواوي على القائمة السوداء في مايو، مع توقيع الرئيس دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يحظر التعامل مع هواوي لاعتبارات تتعلق بالأمن القومي إذ إن لدى الشركة صلات وثيقة مع الحكومة الصينية، حسب واشنطن.

القلق من أن تتمكن هواوي من إنشاء مداخل سرية غير آمنة في G5 وفي بنية أجهزة اتصالات أخرى، دفع الحكومة الأمريكية إلى الضغط على الحكومات حول العالم لتتجنب استخدام معدات الشركة الصينية.