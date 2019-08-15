100 مليون مستخدم لـ«هواوي» خارج الصين

المصدر: دبي - البيان

أعلنت وحدة خدمات هواوي للهاتف المحمول وصول عدد مستخدميها خارج الصين إلى أكثر من 100 مليون مستخدم. جاء ذلك الإعلان أثناء مؤتمر هواوي للمطورين 2019 والذي عُقد في مدينة دونجوان من 9 إلى 11 الجاري.

وكشفت هواوي عن برنامج «النجم الساطع» الذي سيمنح المطورين أدوات جديدة للتطوير وإجراء الاختبارات اللازمة على المنتجات والخدمات التي يقدمونها.

وأطلقت هواوي خلال المؤتمر HMS-Core والذي يتيح تكنولوجيا وأدوات جديدة لأكثر من 910 آلاف مطور، إضافة إلى الكشف عن شراكات جديدة لخدمة هواوي للفيديو.

وقال جيرفز سو، نائب المدير التنفيذي لخدمات هواوي للهاتف المحمول، إن الاتصالات الذكية هي المستقبل وإن هواوي نجحت حتى الآن في اجتذاب أكثر من 900 ألف مطور و100 مليون مستخدم حول العالم خارج الصين.

وأضاف أن هذه الاتصالات الذكية تصنع فارقاً في حياة المستخدمين، لذا نحن فخورون بالإعلان عن عدد من الخطوات المهمة التي تحققت في النصف الأول من عام 2019، والتي تتضمن التالي عمليات الشراء من داخل التطبيقات متاحة الآن في أكثر من 140 دولة ومتجر هواوي للتطبيقات شهد أكثر من مليار تحميل للتطبيقات خارج الصين.

وخارج السوق الصينية، تم تحميل أكثر من 280 مليون ثيمات للهواتف المختلفة فيما حقق متصفح هواوي للإنترنت نمواً فاق 100% منذ إطلاقه خارج السوق الصينية مارس 2019.

وتتوافر موسيقى هواوي الآن في أكثر من 35 بلداً وتقدم أكثر من 30 مليون أغنية لمستخدميها.

وفي السياق نفسه، أعلنت هواوي عن برنامج «النجم الساطع» الذي يستثمر مليار دولار لتوفير دعم فني هائل للمطورين يمكنهم من الابتكار والإضافة إلى عالم هواوي لخدمات الهاتف المحمول. وسيسهل هذا البرنامج من مهمة المطورين في الولوج إلى عالم هواوي للخدمات وتوفير ابتكاراتهم للمستخدمين حول العالم.