هواوي تعلن عن برنامج "النجم الساطع"

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت وحدة خدمات هواوي للهاتف المحمول وصول عدد مستخدميها خارج الصين إلى أكثر من 100 مليون مستخدم، جاء ذلك الإعلان أثناء مؤتمر هواوي للمطورين 2019 والذي عُقد في مدينة دونجوان من 9 إلى 11 أغسطس الحالي.

وكشفت هواوي أيضا عن برنامج "النجم الساطع" الذي سيمنح المطورين أدوات جديدة للتطوير وإجراء الاختبارات اللازمة على المنتجات والخدمات التي يقدمونها.



وأطلقت هواوي خلال المؤتمر HMS-Core والذي يتيح تكنولوجيا وأدوات جديدة لأكثر من 910 ألف مطور، إضافة إلى الكشف شراكات جديدة لخدمة هواوي للفيديو.



وقال جيرفز سو، نائب المدير التنفيذي لخدمات هواوي للهاتف المحمول، إن الاتصالات الذكية هي المستقبل وإن هواوي نجحت حتى الآن في اجتذاب أكثر من 900 ألف مطور و100 مليون مستخدم حول العالم خارج الصين.

وأضاف أن هذه الاتصالات الذكية تصنع فارقا في حياة المستخدمين، لذا نحن فخورون بالإعلان عن عدد من الخطوات الهامة التي تحققت في النصف الأول من عام 2019، والتي تتضمن التالي:



• عمليات الشراء من داخل التطبيقات متاحة الآن في أكثر من 140 دولة.



• متجر هواوي للتطبيقات شهد أكثر من مليار تحميل للتطبيقات خارج الصين.

•خارج السوق الصينية، تم تحميل أكثر من 280 مليون ثيمات للهواتف المختلفة.

• متصفح هواوي للإنترنت حقق نموا فاق 100% منذ إطلاقه خارج السوق الصينية في مارس 2019.

• موسيقى هواوي تتوفر الآن في أكثر من 35 بلداً وتقدم أكثر من 30 مليون أغنية لمستخدميها.

• المساعد الذكي من هواوي سيتم إطلاقه قبل نهاية 2019 ويقدم محتوى مدعوماً من الشركاء المميزين حول العالم.



برنامج "النجم الساطع" ومختبر DigiX – الاستثمار في المستقبل



وفي السياق نفسه، أعلنت هواوي عن برنامج "النجم الساطع" الذي يستثمر مليار دولار أمريكي لتوفير دعم فني هائل للمطورين يمكنهم من الابتكار والإضافة إلى عالم هواوي لخدمات الهاتف المحمول. وسيسهل هذا البرنامج من مهمة المطورين في الولوج إلى عالم هواوي للخدمات وتوفير ابتكاراتهم للمستخدمين حول العالم.



وقال أليكس جانج رئيس وحدة خدمات هواوي للهاتف المحمول إن هذا البرنامج هو أحد الوسائل التي تقدمها هواوي لدعم الابتكار التكنولوجي في عالم الهاتف المحمول.

وأضاف "نشعر أن هناك كثيرا من الأفكار التي تحتاج إلى دعم ورعاية حتى تكتمل وتتحول من مجرد حلم إلى منتج أو خدمة حقيقية، وبرنامج النجم الساطع ومختبر DigiX من ضمن هذه الوسائل للوصول إلى هذا الهدف".



ويوفر مختبر DigiX فرصا وأدوات للمطورين تساعدهم في تطوير واختبار تطبيقاتهم عن بعد، ويتضمن تكنولوجيا تعتمد على الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي و HMS–core وغيرها.

وسيتواجد مختبر DigiX في ست مناطق حول العالم في 2019، وسيتخذ المختبر من مدينة دبي مقرا له في الشرق الأوسط.



ويوفر HMS–core مجموعة من الأدوات التي تساعد وتحسن من أداء التطبيقات على هواتف هواوي المختلفة لضمان أفضل تجربة للمطورين والمستخدمين معا.



وقامت هواوي بإبرام شراكات متعددة من مجموعة من أفضل مقدمي المحتوى الرقمي حول العالم، مما يزيد من دعم العلاقات بهؤلاء الشركاء ويقدم محتوى مميزا لمستخدمي هواوي.



وقال رابح خوري الشريك في Middle East Venture Partners(MEVP) في كلمته في مؤتمر هواوي للمطورين إن شركته تتطلع إلى التعاون مع هواوي للمساهمة في إتاحة مزيد من الفرص في سوق التكنولوجيا في الشرق الأوسط.



ومن جانبه، قال ساندي ليف، مدير التسويق في شركة BIGO Technology إن التعاون مع هواوي أثمر في الوصول إلى عدد كبير من المستخدمين في الشرق الأوسط والقدرة على خدمتهم بشكل أفضل وأن BIGO تتطلع لمزيد من التعاون مع هواوي لاسيما مع إطلاق تكنولوجيا الجيل الخامس الذي سيتيح للتطبيق تقديم محتوى أقوى وأكثر تفاعلية.



وتناقش هواوي أيضا شراكات جديدة أبرزها مع Wego لتقديم خدمات السفر وحجز الفنادق والطيران لمستخدميها بشكل سهل وسريع عبر إدراج خدمة بحث Wego ضمن خدمات هواوي الحية، كما تناقش أيضا شراكة أخرى للتعاون مع نبض المصدر الأول للأخبار في الشرق الأوسط لتوفير خدمة الأخبار اليومية الموثوقة عبر متصفح هواوي والمساعد الذكي قريبا.