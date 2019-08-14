شاهد.. روبوت يتعلم المشي بنفسه ويتزلج على الجليد

المصدر: إعداد - بيان السطري

حقق مقطع فيديو لروبوت يقوم بعدة حركات في شوارع سويسراً تفاعلاً واسعاً على موقع "تويتر" حيث فاق عدد المشاهدات للفيديو 142 ألف مشاهدة.

اللافت في هذا الروبوت أنه يعلم نفسه بنفسه المشي إضافة إلى التزلج عبر عجلات "السكيت" والتزلج على الجليد، كما بوسعه القيام بهذه الحركات من دون الحاجة لبرمجته أو جعله يشاهد فيديوهات لأشخاص يقومون بذلك.

وقال ستيلان كوروس من إدارة علوم الحاسوب في المعهد الفيدرالي السويسري للتكنولوجيا في زيورخ: أجرينا اختباراً لمعرفة إن كان الربوت قادراً على الحركة والقيام بعدة مهام بشكل مناسب وفقاً لتصميمه، بحسب رويترز.

وأضاف: في بعض الأحيان تسند للروبوت مهمة توصيل طرد لمكان معين وعلى الروبوت معرفة كيقية إنجاز هذا المهمة بشكل دقيق بناء على الدرج الذي يجب عليه صعوده أو الأعشاب التي سيمشي عليها.

وقال : نعمل على تطوير أنواع جديدة من خوارزميات الحاسوب التي تدعم التعلم الآلي للسماح لهذه الروبوتات لمعرفة كيفية الحركة بشكل كامل لوحدها. هدفنا هو ابتكار روبوتات لا تعرف فقط كيفية عمل شيء ما بل سبب قيامها لهذا الشيء.