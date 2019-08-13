«كوالس» تطرح تطبيقاً جديداً لتعزيز الأمن الإلكتروني

المصدر: دبي ـ البيان

أعلنت شركة كوالس لحلول الأمن والامتثال القائمة على السحابة توفير تطبيقات لتعزيز الأمن الإلكتروني لجميع الشركات مجاناً. يأتي ذلك في ظل عالم مليء بالأجهزة المتصلة بالشبكات، تتزايد أهمية مراقبة جميع الأجهزة والبيئات.

وقال جيم ريفيس، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لتحالف أمن الحوسبة السحابية: ندعو دائماً إلى تغييرات استراتيجية في السياسات لتحسين أمن منظومة الحوسبة العالمية. ويعد مبدأ الرؤية القصوى لأصول تكنولوجيا المعلومات شرطاً أساسياً لتحسين الوضع الأمن لدينا، ونحن نوصي بهذه الفلسفة المؤثرة لأعضائنا الذين يفوق عددهم 95 ألف عضو". ويتيح التطبيق إجراء جرد آلي مستمر في الوقت الأصلي للأصول المعروفة وغير المعروفة عبر بصمة تكنولوجيا المعلومات العالمية الخاصة بك.

ويمكن للأصول أن تتنوع بين أجهزة المكاتب والأجهزة الطرفية أو السحب المتعددة أو الأجهزة المتحركة أو الحاويات أو التكنولوجيا التشغيلية أو إنترنت الأشياء. ويقوم التطبيق بالبحث عبر ملايين الأصول وامتلاك رؤية كاملة لأي جهاز في ثوانٍ معدودة. كما يتيح الكشف الفوري عن أي جهاز يتصل بالشبكات، من خلال تكنولوجيا المسح السلبي الخاصة بنا. وعند اكتشاف جهاز غير معروف، يمكن للمستخدمين تثبيت تطبيق خفيف من كوالس لتحويل الجهاز إلى جهاز يمكن إدارته.