«هواوي» تقتحم سوق التلفزيونات العالمي

المصدر: بكين- أ ف ب

كشفت هواوي، الخاضعة لحظر أمريكي على خلفية المنافسة التكنولوجية بين واشنطن وبكين، عن أول تلفاز ذكي تقوم بإنتاجه، ويبدأ بيعه الأسبوع المقبل، وسيكون مجهزاً بنظام التشغيل الخاص بالشركة «هارموني أو أس».

ويكون عملاق الاتصالات والهواتف الذكية الصيني قد دخل سوقاً تهيمن عليها خصوصاً شركات «سامسونغ» و«إل جي» الكوريتان الجنوبيتان و«سوني» و«باناسونيك» اليابانيتان.وسيكون هذا التلفاز الذكي متوافراً في الأسواق ابتداء من الخميس في الصين.

ويتم تسويقه تحت اسم العلامة التجارية «اونور»، التابعة لهواوي والخاصة بالهواتف الذكية الموجهة إلى فئة زبائن شابة، وفق ما أعلن المدير التنفيذي لـ«اونور» جورج جاو. وقال جاو إن التلفاز الجديد الذي ستطلقه الشركة ليس «مجرد جهاز تلفاز كما نعرفه».

ويشغل الجهاز من طريق نظام التشغيل الخاص بشركة هواوي «هارموني أو إس»، وصمم ليكون امتداداً للهاتف الذكي على الشاشة الكبرى، ويعمل من خلال البيئة الرقمية نفسها. والتلفاز هو أول جهاز يعمل بنظام «هارموني أو إس» الجديد الذي كشفته شركة «هواوي».