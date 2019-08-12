بيانات 1.5 مليون مستخدم في تطبيق التعارف «ثري فان» معرّضة للقرصنة

المصدر: واشنطن- د ب ا

حذر تقرير صادر عن إحدى شركات حماية البيانات ومكافحة القرصنة المعلوماتية من أن بيانات مستخدمي تطبيق التعارف «ثري فان» معرضة للقرصنة والاختراق.

وذكرت شركة «بن تست بارتنرز» لحماية البيانات في رسالة عبر الإنترنت أن بيانات أكثر من 1.5 مليون مستخدم من مستخدمي التطبيق بما في ذلك صورهم أو مكان تواجدهم الفعلي وتواريخ ميلادهم ومحادثاتهم معرضة للقرصنة.

ونقل موقع «سي نت دوت كوم» المتخصص في موضوعات التكنولوجيا عن شركة «بن تست بارتنرز» وصفها لتطبيق «ثري فان» بأنه «عربة خصوصية محطمة» في إشارة إلى أنه يفتقد إجراءات حماية خصوصية وبيانات المستخدمين.

يذكر أن تطبيق «ثري فان» متاح لمستخدمي الهواتف الذكية التي تعمل بنظامي التشغيل «آي.أو.إس» أو «أندرويد»، في حين وصل عدد مرات تنزيل التطبيق من متجر «جوجل بلاي» الإلكتروني إلى أكثر من 100 ألف مرة.

وبحسب نتائج دراسة «بن تست» التي نشرها ووثقها موقع «تك كرانش» المتخصص في موضوعات التكنولوجيا، فإن الحصول على بيانات مستخدمي «ثري فان» كان ببساطة الحصول على معلومات الموقع عبر خدمة «جي.بي.إس» على التطبيق، مشيراً إلى أنه تم اكتشاف وجود مستخدمين للتطبيق مثلاً في مقر المحكمة العليا الأمريكية والبيت الأبيض.

وأرسلت شركة «بن تست» المعلومات التي توصلت إليها إلى الشركة المسؤولة عن تطبيق «ثري فان» منذ أول يوليو الماضي، والتي ردت بالقول «شكراً لتذكرتكم اللطيفة سنحل المشكلات في أقرب وقت. هل لديكم أي مقترحات؟».

وأشارت «بن تست» إلى أنها أرسلت إليهم بعض المقترحات بالفعل وأن «ثري فان اتخذت بالفعل إجراءً جيداً وسريعاً لحل المشكلة».