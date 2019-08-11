الذكاء الاصطناعي يضع خططاً تعليمية لطلاب الصين

تخضع اختبارات الرياضيات الخاصة بطلبة في مدرسة ثانوية في مقاطعة أنهوي بشرقي الصين، للتصحيح من قبل أجهزة حاسب آلي، وهو ما يساعد المعلمين أيضاً في تحليل النتائج. وقال تشو مين مين، مدرس رياضيات في مدرسة ثانوية إن هذا مثال على كيفية مساعدة الذكاء الاصطناعي للطلاب على الدراسة بشكل أفضل وللمعلمين على التدريس بشكل أكثر كفاءة.

ويمكن للذكاء الاصطناعي أن يعطي للطلاب تدريبات جديدة بناءً على نتائجهم في الاختبارات والواجبات، فيما يجري استخدامه حالياً في أكثر من 10 آلاف مدرسة صينية.

وقال تساي جيا آو، مدرس رياضيات في مدرسة باويينغ الثانوية: «إن الذكاء الاصطناعي يتيح للطلاب التعلم بطريقة شخصية على نحو أكبر»، مضيفاً «إنه يساعد المعلمين كذلك على تقليل أعمال التحضير للدروس ويحررهم من عبء العمل الإحصائي المرهق».بكين - شينخوا