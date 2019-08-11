جوجل تطلق النسخة التجريبية السادسة من «أندرويد Q»

المصدر: نيويورك - وكالات

أصدرت جوجل النسخة التجريبية السادسة من نظام التشغيل «أندرويد Q» والتي توفر للمستخدمين العديد من المميزات المختلفة. وذكر موقع «Fonearena» المتخصص في التقنية أن هذا الإصدار التجريبي السادس متاح لأجهزة Pixel، والذي يجلب مزيداً من التحسينات.

وعلى غرار إصدارات أندرويد السابقة، يتضمن أندرويد Q تغييرات في الأداء للمساعدة على تحسين الأداء وعمر البطارية والأمان والخصوصية، ولمن يسجل في البرنامج التجريبي، فسوف يحصل تلقائياً على نسخة من برنامج Android Q Beta 6 من خلال التحديث المباشر، وقد أكدت جوجل بالفعل أن الإصدار النهائي الثابت سيكون متاحاً في نهاية الربع الثالث من عام 2019.