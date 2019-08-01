الكشف عن ساحة اللعب القصوى لـ CALL OF DUTY: MODERN WARFARE

المصدر: البيان الالكتروني

كشفت Activision و Infinity Ward اليوم عن نسخة Call of Duty: Modern Warfare بتجربة اللاعبين المتعددين الجديدة كلياً لكافة اللاعبين في العالم من خلال عرض ترويجي مشوق للاعبين المتعددين، ومن المقرر أن تُطلق اللعبة حول العالم بتاريخ 25 أكتوبر.

وستجمع نسخة Call of Duty: Modern Warfare عشاق اللعب المتفرد ومحبي السلسلة وكل اللاعبين من كافة أنحاء العالم ومن مختلف الاهتمامات في تجربة لعب مذهلة متعددة اللاعبين. وسيكشف عن أول تفاصيل نمط الأونلاين في Modern Warfare بعض أهم اللاعبين حول العالم في بث حي عالمي وحصري اليوم، حيث سيلقي المشاهدون النظرة الأولى على نمط اللاعبين المتعددين الجديد، وسيتمكنون أيضاً من المشاركة في اللعب وتجربة اللعبة الشهر المقبل عند إطلاق النسخة التجريبية لـ Modern Warfare للجميع.

ستقدم Modern Warfare، الحائزة على جائزة "أفضل لعبة متعددة اللاعبين لعام 2019" من E3، تجربة رائعة وثورية للألعاب عبر الإنترنت مع أفضل تجربة لعب في فئتها ومستوى جديد كلياً من اللعب الاستراتيجي والتكتيكي. وسيتمكن اللاعبون من تجربة مساحات لعب جديدة تعيد تعريف تجربة اللاعبين المتعددين في لعبة Call of Duty ، وستتضمن خيارات مراحل المواجهة ولاعبَين مقابل لاعبَين في تجارب الرماية في Gunfight، بالإضافة إلى المراحل التقليدية 6 لاعبين مقابل 6 (6v6) آخرين، وتدعم اللعبة أيضاً فرق 10 مقابل 10 (10v10) و20 مقابل 20 (20v20) لاعباً، إلى جانب خرائط اللاعبين بأعداد كبيرة مثل مرحلة Ground War الجديدة كلياً، وهي تجربة ملحمية ضخمة تدعم لعب أكثر من 100 لاعب، وهذه مجرد البداية لعشاق Modern Warfare.

سيكون اللاعبين على أتم استعداد لأية مرحلة متعددة اللاعبين وأية مواجهة قتالية بفضل مخزون الأسلحة الشامل والخيارات الواسعة في سجل Call of Duty مع قابلية التخصيص والتعديل في نظام Gunsmith الجديد. وتمتاز نسخة Modern Warfare برسوميات متطورة وتصميم صوت مذهل يوفر أصداء الارتداد ومقذوفات الأسلحة الواقعية طوال اللعبة. وسيستمتع اللاعبون بتجربة تكتيكية ومذهلة بفضل آليات اللعب الجديدة بما فيها اختراق الرصاص واستخدام الأسلحة المثبتة واختراق الأبواب وخرائط اللعب المتعددة بين اللاعبين المخصصة لنظارات الرؤية الليلية.

قال باتريك كيلي، المدير الإبداعي ومدير الاستوديو المساعد في Infinity Ward: "هدفنا من تصميم Modern Warfare هو جمع اللاعبين كافة للعب معاً من البداية في تجربة لن تُنسى. وسنُلغي اشتراك تذكرة الموسم (season pass) ونوفر المزيد من الخرائط والمحتوى الضخم الذي سيلي إطلاق اللعبة، ونطور الآن لعبة تتيح ميزة العب عبر المنصات. ونجري حالياً الاختبارات الحيّة، وسيتمكن عشاق اللعبة من تجربتها بأنفسهم في الإصدار التجريبي في الشهر المقبل. إنه يوم جديد ومختلف في التجربة المتعددة اللاعبين في Call of Duty، وهذه البداية فقط، ولدينا المزيد من الأخبار التي لا يسعنا الانتظار لمشاركتها مع عشاق اللعبة في المستقبل القريب".

بالإضافة إلى كشف النقاب عن اللعبة متعددة اللاعبين، أعلنت Infinity Ward أيضاً عن النسخة التجريبية المفتوحة من Modern Warfare، والتي تتضمن ميزة العب عبر كروسبلاي في عطلة نهاية الأسبوع الثاني، حيث سيتمكن اللاعبون من تجربة اللعبة قبل إطلاقها في 25 أكتوبر. ويستطيع اللاعبون الطلب المسبق الآن والحصول على الدخول المبكر وتجربة نسخة Modern Warfare التجريبية.