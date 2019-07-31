واتسآب تلغي خاصية محببة .. بسبب مستخدم

المصدر: وكالات

قررت "واتسآب" إلغاء إحدى الخواص المحببة للمستخدمين، نهائيا وذلك بعد أن نجح أحد المستخدمين في الوصول لخدعة للتحايل على محاولات سابقة لتجاوز الحظر الذي تحاول الشركة منذ فترة فرضه على هذه الخاصية.

فقد استطاع مستخدمو تطبيق "واتسآب" الشهير حتى الآن تخزين الصور الشخصية للأصدقاء عن طريق الضغط على صورة المستخدم ثم تخزينها على الجهاز، وهو أمر سبق وأعلنت الشركة رغبتها في إيقافه قبل عدة أشهر. لكن المشكلة التي واجهتها الشركة، هي أن بعض المستخدمين وجدوا طريقة للتحايل على هذا المنع، ما دفع الشركة للإعلان عن وقف هذه الخاصية تماما وبشكل دائم على كافة أنظمة التشغيل، وفقا لموقع "ميركور" الألماني.

وبدأ حظر هذه الخاصية قبل نحو شهرين وتحديدا لمستخدمي نظام تشغيل " IOS"، إلا أن أحد المستخدمين اكتشف طريقة للتحايل على الحظر، باستخدام خاصية 3D-Touch وشارك بها على موقع "تويتر".

لكن وبعد إلغاء هذه الخاصية، مازال من الممكن تحقيق نفس الهدف باستخدام خاصية "سكرين شوت" وتخزين الصورة مباشرة على ذاكرة الهاتف.