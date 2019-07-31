«فيسبوك» تلمح لإمكانية التراجع عن «ليبرا»

المصدر: واشنطن ـ د ب أ

اعترفت شركة شبكة التواصل الاجتماعي الأمريكية العملاقة «فيسبوك» بوجود مصاعب كبيرة أمام تنفيذ مبادرتها لإطلاق عملة رقمية جديدة خاصة بها.

يذكر أن «فيسبوك» أعلنت في وقت سابق رغبتها في إطلاق عملة رقمية جديدة باسم «ليبرا» في عشرات الدول بحلول الربع الأول من 2020، مع إطلاقها تجريبياً بنهاية العام الحالي.

وفي بيان موجه إلى هيئة سوق المال الأمريكية قالت «فيسبوك» إنه «لا يمكنها تأكيد طرح الليبرا أو المنتجات والخدمات ذات الصلة وفقاً للجدول الزمني المقترح، وقد لا يتم طرحها على الإطلاق».

وأشارت «فيسبوك» إلى أنها تواجه صعوبات جديدة بشأن القواعد التنظيمية والتكنولوجيا الجديدة، في ظل غياب أي قواعد واضحة لتنظيم تداول العملات الرقمية في الولايات المتحدة وغيرها من الدول.

وأضافت «فيسبوك» في بيانها الرسمي أن مشاركتها في «اتحاد ليبرا سيجعلها عرضة لرقابة تنظيمية كبيرة، ولغير ذلك من المخاطر التي قد يكون لها تأثيرات سلبية على أعمالنا وسمعتنا أو نتائجنا المالية».

واعترفت بأن مبادرة إطلاق عملة «ليبرا» الرقمية أثارت مخاوف ومعارضة من العديد من الحكومات والسلطات الرقابية، ومن المتوقع استمرار هذه المخاوف.

كان وزير المالية الفرنسي برونو لو مير أعلن في وقت سابق من الشهر الجاري أن مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى تنتظر مقترحات من مجموعة عمل «بحلول خريف هذا العام» حول كيفية التعامل مع عملة «ليبرا».