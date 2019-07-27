شاهد .. سوني تكشف عن مكيف قابل للارتداء

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت شركة "سوني" اليابانية عن جهاز تكييف قابل للارتداء يمكن أن يكون أداة لمواجهة درجات الحرارة المرتفعة بحسب ما ذكرت صحيفة "ميرور".

وبحسب الصحيفة فان الجهاز الذي أطلق عليه اسم "ريون بوكيت" يعتبر وحدة تكييف هواء يمكن ارتداؤه ويضخ الهواء البارد أسفل رقبة الشخص الذي يرتديه.

ونسبت الصحيفة الى شركة "سوني" قولها إن الجهاز سيقلل من الإزعاج بسبب درجات الحرارة المختلفة صيفاً وشتاءً.

ويأتي الجهاز بحجم بطاقة الائتمان بحيث يوضع في قميص داخلي به جيب للتثبيت عند منطقة الرقبة، ويتصل الجهاز بالتطبيق المصاحب عبر البلوتوث، ما يمكن المستخدم من ضبط درجة الحرارة التي يريدها.

وأكدت "سوني" أن الجهاز أثبت قدرات هائلة خلال فترة الاختبار، حيث تمكن من خفض درجة حرارة جسم المستخدم بمقدار 13 درجة مئوية أو زيادتها بمقدار 8.3 درجة.

الجدير بالذكر أن الجهاز سيتوفر مبدئياً في اليابان فقط في الوقت الحالي وبسعر يتراوح بين 12.760 ألف ين و19.030 ألف ين (117 دولاراً و175 دولاراً).