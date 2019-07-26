كيف تسترجع واجهة "تويتر" القديمة؟

المصدر: ترجمة وإعداد: عبدالهاني عليوات

تسببت واجهة تويتر الجديدة في ارباك بعض المستخدمين وجعلتهم موضع شك في أنفسهم وأبطأت مقدرتهم في استعمال المنصة بالسهولة المعهودة، لكن إمكانية الرجوع للواجة القديمة لماقتي الواجهة الجديدة ممكن.

في نهاية يونيو، الماضي ظهرت تويتر بواجهة جديدة هبر الحواسيب، مستوحاة من تطبيق الهاتف المحمول، حيث ظهر التصميم الجديد لـ "تويتر" أكثر حداثة، ومتناسبا تماماً مع حجم الشاشة أو النافذة المفتوحة فيه.

ومع ذلك، وعلى الرغم من نجاح هذا التصميم الجديد، إلا أن بعض المستخدمين الذين يقاومون التغيير يودّون أن يكونوا قادرين على العثور على واجهة تويتر القديمة.

الأمر ممكن، وهناك طرق عدة طرق للعثور على واجهة تويتر القديمة.

للعودة إلى واجهة تويتر القديمة هناك تقنيات عدة، وأكثرها شيوعاً هو حذف بعض ملفات تعريف الارتباط من المتصفح، وتنقية ذاكرة التخزين المؤقت، بحيث نوهم تويتر بأننا نستخدم متصفحًا قديمًا للغاية لعرض الواجهة الجديدة، لكن كيفية إعداد الرجوع إلى الواجهة القديمة تتطلب عدة أدوات ضرورية يحسنها المختصون وليس العامة.

وأمام هذه الإشكالية، قام المطورون بإنشاء ملحقات يمكنها القيام بجميع الأعمال نيابة عنك لحل هذه المشكلة، من دون الحاجة إلى القيام بأي شيء آخر غير تثبيت الإضافة على متصفحك.

بالنسبة إلى فايرفوكس، ستحتاج إلى تنزيل الإضافة GoodTwitter. وبمجرد التثبيت، ما عليك سوى تحديث صفحة تويتر لرؤية التصميم الجديد يختفي لصالح القديم.

تنزيل GoodTwitter فايرفوكس (مجانًا) https://www.01net.com/telecharger/windows/Internet/plugins/fiches/149840.html



بالنسبة إلى غوغل كروم، قم بتنزيل ملحق Old Twitter Layout. بالعمل على نفس المبدأ، ولا تتطلب الإضافة أي جهد من جانب المستخدم، باستثناء تحديث صفحة Twitter.

تنزيل تطبيق تويتر القديم لـ غوغل كروم (مجانًا) https://www.01net.com/telecharger/windows/Internet/plugins/fiches/149841.html



إذا كانت هاتان الإضافتان تعملان في الوقت الحالي، فهذا لا يعني أن تويتر سوف لن تقوم ببعض التعديلات لوضع حد للممارسة وإجبار المستخدمين على استخدام واجهتهه الجديدة.