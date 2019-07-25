فيسبوك خدعت الملايين.. معاقبة الشركة بـ 5 مليارات دولار لانتهاك الخصوصية

المصدر: واشنطن ـ رويترز

أعلنت لجنة التجارة الاتحادية الأمريكية، أمس، أن شركة فيسبوك ستدفع غرامة قياسية قيمتها خمسة مليارات دولار لتسوية تحقيق حكومي في انتهاك خصوصية المستخدمين، كما ستعيد الشركة هيكلة نهجها بشأن الخصوصية. وصوّتت اللجنة بأغلبية ثلاثة أعضاء مقابل اثنين لصالح التسوية التي لا تزال بحاجة إلى موافقة المحكمة عليها.

وأيد الجمهوريون التسوية بينما عارضها الديمقراطيون. وقالت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، أمس، إن فيسبوك وافقت على دفع 100 مليون دولار إضافية لتسوية مزاعم بأنها ضللت المستثمرين بشأن خطورة إساءة استخدام بيانات المستخدمين.

وقالت لجنة التجارة الاتحادية إن سياسة فيسبوك بشأن البيانات خدعت «عشرات الملايين» من الأشخاص الذين استخدموا تقنية التعرف على الوجه، كما أنها انتهكت القواعد عندما لم تكشف أن أرقام الهواتف التي جمعتها لإحدى الخواص الأمنية سيتم استخدامها أيضاً لأغراض إعلانية.