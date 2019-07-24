كيفية التخلص من الأسماء المكررة في اندرويد

المصدر: البيان الإلكتروني

يعاني مستخدمو الأجهزة الذكية من مشكلة تكرار الأسماء ضمن سجل الأسماء Contacts الموجود داخل الجهاز.

وعلى الرغم من وجود طريقة يدويّة لدمج الأسماء المكررة، إلا أن مُستخدمي آندرويد يمكنهم الإستعانة بأكثر من أداة لحل هذه المشكلة.

ويمكن الإستعانة بـ جي ميل لإتمام هذه العملية. ففي حالة استخدام حساب غوغل لمزامنة الأسماء يمكن الدخول إلى موقع جي ميل ومن ثم الضغط على قائمة Gmail الموجودة تحت شعار غوغل واختيار الأسماء Contacts

بعد الدخول إلى صفحة الأسماء يتم الضغط على قائمة المزيد More واختيار ايجاد & دمج الأسماء المكررة Find & Merge duplicates ليقوم بشكل آلي بإتمام هذه العملية.

طريقة اخرى للتخلص من الاسماء المكررة عن طريق تطبيق ويمكن الإستعانة بتطبيق مجاني ومتخصص بهذه العملية، حيث لايحتاج المستخدم إلى استخدام جي ميل أو حساب غوغل، لأن التطبيق يعمل على إيجاد الأسماء المكررة من ذاكرة الهاتف نفسه.