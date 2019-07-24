HONOR 20 PRO يحتل المرتبة الثانية باختبارات DxOMark بمعدل 111

المصدر: البيان الإلكتروني

أطلقت "هونر" HONOR هاتف HONOR 20 PRO الذكي متعدد الأغراض والذي صمم ليُمكّن مستخدميه من التقاط الصور والفيديوهات بجودة عالية. زُوّد HONOR 20 PRO بأحدث تقنيات التصوير والفيديو المبتكرة مما جعله في قمة قائمة تصنيفات DxOMark (معيار قياسي مستقل يقيّم جودة صورة الهواتف الذكية وعدساتها وكاميراتها بشكل علمي) لامتلاكه لأحد أبرز كاميرات الهواتف الذكية اليوم.

حقق هاتفHONOR 20 PRO في فحص الكاميرا الشامل الذي تجريه منصة DXO Mark معدّل 111 نقطة، والذي يعدّ من أعلى المعدلات حاصداً المرتبة الثانية في التصنيف. وحصد الهاتف تصنيفه العالي بفضل كاميرته ذات الأداء الفائق ونظاميّ موازنة الصورة البصرية (OIS) وموازنة الصورة بالذكاء الاصطناعي (AIS).

تتم إدارة كل من عدسة الكاميرا فائقة الوضوح بدقة 48 ميجابكسل وعدسة الكاميرا المقربة بدقة 8 ميجابكسل عبر نظام موازنة الصورة المزدوج ذو الأربعة محاور، والذي يساعد على تحقيق أفضل النتائج الممكنة للصور ومقاطع الفيديو في الإضاءة المنخفضة أو أثناء الحركة.

قال كريس سن بيغونغ، رئيس HONOR في الشرق الأوسط وأفريقيا: "أصبحت الكاميرا أحد أهم عناصر الهاتف الذكي اليوم. ويجمع HONOR 20 PRO بين الهيكل المتين والبرامج القوية معاً في أحد أبرز تصاميم الهواتف الذكية وأكثرها روعة على الإطلاق.

يستطيع هاتف HONOR 20 PRO التقاط الصور حتى في الأماكن المنخفضة الإضاءة بفضل نظاميّ موازنة الصورة البصرية (OIS) وموازنة الصورة إلكترونياً (EIS) الذين يُخفّفان تأثيرات الاهتزاز عند التقاط الصور. وسيضمن لكم هذا الهاتف جودة فائقة عند التقاط الصور وتصوير الفيديوهات في حفلات الميلاد حيث الأنوار غير المتكافئة أو المطاعم حيث الإضاءة المنخفضة.

وقد تؤدي عدسة الكاميرا ذات الزاوية الواسعة للغاية في هاتف HONOR 20 PRO إلى تغبيش الصورة في كثير من الأحيان، وهنا يأتي دور العدسة بدقة 16 ميجابكسل التي تمتاز بتقنية التصحيح المتخصصة وموازنة الصورة إلكترونياً (EIS). ويمكن استخدام هذه الخاصية لتصوير مقاطع فيديو إبداعية لتكون أفضل حل لتصوير الأحداث الكبيرة مثل المباريات الرياضية والحفلات الموسيقية. صوّروا برج خليفة بأكمله مع الخلفية الخلابة واجعلوا حسابكم على الإنستغرام يبدو وكأنه عمل فني.