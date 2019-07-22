قفاز يتيح لمس الأشياء الرقمية بالألعاب

المصدر: دبي - عمر حرز الله

طور الباحثون في المعهد الكوري للعلوم والتكنولوجيا، قفازاً يتيح للمستخدمين «الشعور» بالأشياء الرقمية في الواقع الافتراضي، كما لو كانت حقيقية، ما سيحدث ثورة في الألعاب.

ويعد السماح للاعبين بلمس ورؤية الأشياء في العالم الافتراضي، تطوراً في تقنية الواقع الافتراضي، الذي فشل العلماء في التغلب عليه بشكل مرضٍ حتى الآن.

والأنظمة الحالية الشبيهة بالقفازات، توفر التغذية الراجعة المادية، على شكل اهتزازات أقل واقعية أو ضخمة، وهي تعد غير عملية.

وتوصل الباحثون الكوريون إلى بديل، وهو قفاز دقيق وخفيف مصنوع من السيليكون، يتيح للمستخدمين تجربة التعرض لضغط القفاز، يمكن للاعبين تفسير حجم وشكل أي كائن افتراضي، على الرغم من أن هذه مجرد محاكاة، تم إنشاؤها بواسطة الكمبيوتر.