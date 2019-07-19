"هواوي" تفجر مفاجأة بشأن نظام تشغيل "هونغمنغ"

المصدر: البيان الالكتروني

قالت كاثرين تشن عضو مجلس إدارة "هواوي" ونائبة رئيس الشركة، أن نظام تشغيل "هونغمنغ" الخاص بالشركة الصينية غير مخصص للهواتف الذكية.

وأشارت تشن إلى أن "هواوي" عازمة على الاستمرار في استخدام نظام تشغيل "أندرويد" من غوغل لهواتفها الذكية، وفقاً لسكاي نيوز عربية.

وذكرت تشن خلال مؤتمر صحافي في بروكسل، بأن "هونغمنغ" غير مصمم للهواتف الذكية، مشيرة إلى أنه مصمم للاستخدام الصناعي.

واوضحت تشن: "في الوقت الذي تضم فيه أنظمة التشغيل عادة عشرات الملايين من عدد أسطر الشيفرة، فإن هونغمنغ يحتوي على أقل من ذلك، إذ يضم مئات الآلاف، ولذلك فهو آمن للغاية. فنظام هونغمنغ لديه كمون منخفض للغاية مقارنة بأنظمة تشغيل الهواتف الذكية".

وأضافت، أن هواوي أصبحت في السنوات الأخيرة شركة عالمية رائدة في بيع الأدوات الاستهلاكية مثل الهواتف الذكية، التي تعمل بنظام أندرويد، وتنوي الشركة المضي قدما في استخدام نظام أندرويد.