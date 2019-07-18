تطبيق يتيح تعقب الحيوانات المفقودة

المصدر: إعداد: عمر حرزالله

احتلت شركة صينية ناشئة عناون الأخبار بعد إطلاقها تطبيقاً هاتفياً يتيح تعقب الحيوانات الأليفة المفقودة كالكلاب والقطط، من قبل أصحابها باستخدام صور أنوفهم الفريدة، وفقا لـ "أوديتي سنترال".

وفكرة استخدام تقنية التعرف على الوجه المدعومة من قبل منظمة العفو الدولية لتحديد الحيوانات الأليفة ليست جديدة ، لكن ما يجعل الحل الذي طورته شركة "ميغفيل" الصينية مميزا، هو أنه بدلاً من تحليل العديد من سمات الوجه ، مثل العينين أو الأنف ، فإنها تركز فقط على أنوف تلك الحيوانات.

من الواضح أن أنماط الأنف فريدة من نوعها تمامًا مثل أنماط أطراف الأصابع ، مما يتيح للتطبيق الشركة تعقب الحيوانات الأليفة من خلال مطابقة أنوفها مع قاعدة البيانات بدقة تصل إلى 95 بالمائة.