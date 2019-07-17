رحيل مخترع كلمة مرور الكمبيوتر

المصدر: ترجمة وإعداد: عبدالهاني عليوات

توفي فرناندو كورباتو، المسمى "كوربي"، الباحث السابق في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، في 13 يوليو عن عمر يناهز 93 عامًا، تاركًا وراءه كلمة المرور، التي يجب عليك كتابتها في كل مرة تقوم فيها بتشغيل جهاز الكمبيوتر الخاص بك، وكذلك قانون الكمبيوتر.

الباحث السابق في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا بجامعة كامبردج للعلوم الشهيرة في ماساتشوستس (الولايات المتحدة الأمريكية) كان أول من أنشأ كلمة مرور لكل مستخدم على جهاز كمبيوتر.

يذكر أنه تم فرض إنشاء كلمة مرور عندما أرادت الشركات والجامعات السماح لمستخدمين مختلفين باستخدام جهاز كمبيوتر واحد في الوقت نفسه، حيث كانت أجهزة الكمبيوتر في ذلك الوقت "حواسب رئيسية" تتمتع بقدرة حوسبية على المستخدمين الوصول إليها من خلال المحطات، وفقاً لموقع (01net.com).

منح هذا التقسيم للمستخدمين أيضًا قليلا من السرية، وهو أمر أساسي اليوم في إدارة الحواسيب، ليس فقط في جهاز الكمبيوتر، ولكن أيضًا للخدمات.

توفي فرناندو كورباتو في وقت أراد فيه جزء كبير من قطاع الصناعة التخلص من كلمات المرور، وأقر بنفسه في مقابلة مع صحيفة "وول ستريت جورنال" في العام 2014 بأن كلمات المرور على الإنترنت كانت "كابوسا".

سيبقى فرناندو كورباتو قامة في عالم "المطورين" بسبب "قانون كورباتو"، الذي ينص على أن "عدد سطور التعليمات البرمجية التي يمكن للمبرمج أن يكتبها في فترة زمنية معينة هو نفسه دائمًا، بغض النظر عن لغة البرمجة المستخدمة".